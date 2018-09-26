مطار القاهرة يبدأ استخدام ماسحات ضوئية حديثة لتأمين ركاب رحلة نيويورك.. صور

شارك القائم بأعمال السفير الامريكي بالقاهرة توماس جولدبيرجر في قص الشريط عن إثنين من الماسحات الضوئية التي تستخدم تكنولوجيا حديثة لتصوير المسافرين عبر المطارات، بحضور الطيار احمد فوزي رئيس شركة مطار القاهرة وذلك على خلفية افتتاح برنامج تعزيز أمن الطيران .



وكان المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى قد استقبل توماس جولد برجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بمبنى الركاب رقم 3، من أجل إتمام تسليم وافتتاح تشغيل 2 جهاز( Body scanner ) (two advanced imaging technology scanners) والتى تم تركيبها وتشغيلها تجريبيا فى بوابة السفر الخاصة برحلة نيويورك.

