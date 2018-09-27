الاتحاد العام للمصريين بالنمسا: الرئيس السيسي يستثمر زياراته الخارجية لصالح مصر

قال المهندس حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا - ليوبن، إن المصريين بالنمسا وأوروبا تابعوا الفعاليات والاجتماعات الهامة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش زيارته للأمم المتحدة ليلقي كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وأضاف "بازينة"، في تصريح له اليوم، أن الرئيس السيسي كعادته يستثمر كل زياراته الخارجية لتعود بأكبر فائدة على مصر من النواحي السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي يكون لها أكبر الأثر في تحسين صورة مصر في الخارج.





وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة جعلت المصريين في الخارج يشعرون بالفخر لما تضمنتها الكلمة من محاور، ولما عرضته الكلمة من قضايا، وبما عكست من اهتمام مصر بمنطقتها العربية وعمقها الإفريقي، والحفاظ على الثوابت المصرية في كافة القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية ليخرس الرئيس بهذه الكلمة كل الألسنة القذرة التي تتناول الدور المصري بسوء.