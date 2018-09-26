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تعليم

وزير التعليم يتخذ إجراءات عقابية ضد عدد من المعلمين لمخالفتهم التعليمات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
صدق اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بتحويل معلم بإدارة الباجور التعليمية للتحقيق، وإيقاف بعض المعلمين وتحويلهم للتحقيق.

وقرر الوزير مجازاة معلم بإدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا وإدارة قويسنا بمحافظة المنوفية مع توجيه لفت نظر لموجه أول لغة إنجليزية بمحافظة المنوفية.

من جانبه قال أحمد خيري المتحدث باسم الوزارة إن هذه العقوبات جاءت لخروج المذكورين عن الواجبات الوظيفية ومخالفة الكتب الدورية المنظمة للعمل بإدارة حدائق القبة وإدارة البساتين بمحافظة القاهرة.

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