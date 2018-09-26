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فن

رانيا محمود ياسين: الشللية أقعدت عددا كبيرا من الفنانين في المنازل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها كانت قلقة من دورها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2" قبل تجسيده؛ لأن الدور كوميدي، ولكن فؤجئت بردود الأفعال القوية عليه.

وأضافت: أتمني أن أقدم عملا كوميديا، خاصة بعد نجاح شخصية " أمنية "، ولكن أريد أن وجه رساله للمنتجين والمخرجين بان يركزوا علي باقي الفنانين؛ لاننا أصبحنا نعاني من موضوع الشللية في الوسط الفني، كل عام نجد نفس المجموعة المشاركة في العمل، لا تغيير، فأنا ضد هذه الظاهرة؛ لان هناك مجموعة كبيرة من الفنانين يجلسون في المنزل دون عمل.

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