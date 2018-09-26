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نجيب عياد: المهرجانات السينمائية حلقة تواصل بين الأفلام والجمهور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المنتج نجيب عياد، مدير عام مهرجان قرطاج السينمائي، إن المهرجانات السينمائية تعد حلقة مهمة في صناعة السينما، والتي تبرز بعض الأفلام وتحدد مستقبل بعض المنتجين والمخرجين في عالم السينما، وتوفر إمكانية التواصل بين الفيلم والجمهور، وتواصل القائمين على الصناعة مع باقي حلقات السلسلة من ناقدين سينمائيين وصحافة.

وأوضح عياد خلال لقاء تليفزيوني على قناة اكسترا نيوز، أن عرض الأفلام العربية خلال المهرجانات السينمائية العالمية، يبرز الصورة المتحضرة لصناعة السينما بها، والذي قد يبرز براعة صناعة بعض الأفلام المعروضة التي تظل في مخيلة العالم لسنوات طويلة.

وأشار مدير عام مهرجان قرطاج السينمائي، إلي أنه من الضروري اختيار الأفلام بشكل دقيق، التي سوف تعرض بالمهرجان، مؤكدا أن المهرجانات السينمائية تعتمد بشكل أساسي على وجود أفلام متقنة تتماشى مع الجمهور.

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