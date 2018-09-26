نائب محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش

تفقد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء مستشفى العريش العام اليوم للوقوف على مستوى أعمال التطوير الجاري العمل بها كما تفقد أقسام الكلي والاستقبال والجراحة وغرف العمليات.



وأعطى توجيهاته بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير بما يمكن إدارة المستشفى من تقديم خدماتها للمرضى.



وأمر اللواء هشام بنقل قسم الغسيل الكلوي من الدور الثالث إلى الدور الأرضي للتخفيف على المرضى وتسهيل إجراءات العلاج.

