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تعليم

حفل استقبال طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
همت الحسينى
نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسى الجديد 2018-2019 بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للبحوث والدراسات العليا والدكتور محمد الشحات عميد الكلية ، الدكتور محمد القليوبي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مسعد على محمود العميد الأسبق للكلية. 

وبحضور مسئول التواصل الطلابي بالجامعة الدكتور أحمد أنور العدل ومسئولي التواصل بالكلية الدكتور أحمد الطنبولى الدكتورة ولاء عبدالفتاح وبحضور رئيس اتحاد طلاب الجامعة الطالب أحمد الإتربي، ورئيس اتحاد طلاب الكلية الطالب أحمد حافظ .

ورحب الدكتور محمد الشحات بالطلاب الجدد مشيرا لأهمية هذا اللقاء للتعريف بالكلية وأهدافها ورسالتها وأهم الأقسام بها وواجبات الطالب وحقوقه أثناء الدراسة بالكلية.

ورحب الدكتور أشرف عبد الباسط الترحيب بالطلاب الجدد مؤكدا على أهمية خريجي كلية التربية الرياضية فالعقل السليم فى الجسم السليم ذاكرا مجهودات الجامعة في استقبالهم داعيهم للمشاركة في جميع الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية والفنية والمسرح وأنه لا يوجد ما هو ممنوع مادامت ضمن الإطار القانونى والتقاليد الجامعية وسيتم هذا ببعض التجديدات في طرق التدريس والكتب والتغير بطرق وضع الامتحانات.

كما تضمن حفل الاستقبال فقرات ترفيهية ومسابقات وفقرات فنية لعرض مواهب الطلاب
حفل استقبال طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة
حفل استقبال طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة
حفل استقبال طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة
حفل استقبال طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة

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