المقاصة يتمسك باللعب في الفيوم ويستخرج 1500 كارنيه للجماهير

يكثف مسئولو نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، اتصالاتهم مع محافظ الفيوم ومسئولي الأمن بالمحافظة لنقل مباريات الفريق بالدوري علي ستاد الفيوم للعب وسط جماهيره.





وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أنه تم استخراج أكثر من 1500 تصريح للمشجعين وعمل قاعدة البيانات الجماهيرية للنادي خلال الفترة الماضية، ليتم تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية والاشتراطات المطلوبة، لنقل مباريات الفريق بالدوري خلال المرحلة المقبلة لملعب الفيوم.



