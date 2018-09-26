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رياضة

المقاصة يتمسك باللعب في الفيوم ويستخرج 1500 كارنيه للجماهير

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يكثف مسئولو نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، اتصالاتهم مع محافظ الفيوم ومسئولي الأمن بالمحافظة لنقل مباريات الفريق بالدوري علي ستاد الفيوم للعب وسط جماهيره.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أنه تم استخراج أكثر من 1500 تصريح للمشجعين وعمل قاعدة البيانات الجماهيرية للنادي خلال الفترة الماضية، ليتم تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية والاشتراطات المطلوبة، لنقل مباريات الفريق بالدوري خلال المرحلة المقبلة لملعب الفيوم.

وأوضح "هويدي" أن هناك إقبالاً كبيراً من الجماهير لعمل كارنيه المباريات وتسجيل قاعدة البيانات ومازال الباب مفتوحاً للجماهير لكل من يريد استخراج الكارنيه، لتسهيل مهمة الجماهير وتوفير الإجراءات الأمنية المطلوبة لحضور المباريات، مشيراً إلى أن إدارة النادي تسعى لإنهاء هذا الملف بأقصى سرعة لمخاطبة الجهات الأمنية بمحافظة الفيوم لإقامة مباريات الفريق خلال المرحلة المقبلة على ملعب النادي بالمحافظة.

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