وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد عدداً من المدارس

تفقد اليوم الأربعاء على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى سير الدراسة في عدد من مدارس إدارتى السنبلاوين (طنبارة الإعدادية وخالد ابن الوليد وكفر محمود وإدارة تمى الأمديد (أبو صير الابتدائية مصطفى قادر ث م).





وأكد أثناء زيارته على اهمية حصر الغياب والحضور وتسجيلهم والتأكد من أن جميع الكتب الدراسية تم تسليمها للطلاب وعدم ربط تسديد المصاريف باستلام الكتب كذلك استخدام الوسائل التفاعلية فى شرح المناهج الدراسية والتركيز على الأنشطة لما لها دور فعال فى تنمية عقل الطلاب.



