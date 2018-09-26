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تعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد عدداً من المدارس

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:50 م
صدى البلد
همت الحسينى
تفقد اليوم الأربعاء على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى سير الدراسة في عدد من مدارس إدارتى السنبلاوين (طنبارة الإعدادية وخالد ابن الوليد وكفر محمود وإدارة تمى الأمديد (أبو صير الابتدائية مصطفى قادر ث م). 

وأكد أثناء زيارته على اهمية حصر الغياب والحضور وتسجيلهم والتأكد من أن جميع الكتب الدراسية تم تسليمها للطلاب وعدم ربط تسديد المصاريف باستلام الكتب كذلك استخدام الوسائل التفاعلية فى شرح المناهج الدراسية والتركيز على الأنشطة لما لها دور فعال فى تنمية عقل الطلاب.

كما شدد عبد الرؤوف على ضرورة المحافظة على النظافة العامة داخل الفصول والفناء ودورات المياه ونبّه على ضرورة المتابعة المستمرة لتلافى السلبيات والمشاكل.
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد عدداً من المدارس
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد عدداً من المدارس
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد عدداً من المدارس
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد عدداً من المدارس
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتفقد عدداً من المدارس

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