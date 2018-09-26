مدرب منتخب مصر لليد: نسعى لإشراك الناشئين والشباب مع المنتخب الأول.. صور

أعرب الاسباني ديفيد كمارا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة اليد عن سعادته الكبيرة بنتائج منتخبات الشباب والناشئين وتحقيقهم بطولات افريقيا وتأهلهم لكأس العالم 2019 في اسبانيا .



وأَضاف كمارا في تصريحات خاصة لصدي البلد : "النتائج الكبيرة التي حققها المنتخبان سيعود بالنفع علي الفراعنه ونهدف لتحقيق انجاز كبير بمشاركة الشباب ".



وأكمل كمارا: نسعى إلى بذل قصارى جهدنا للوصول بالفريق المصري إلى أعلى مستوى فني مميز وتشريف كرة اليد فى بطولة كأس العالم 2019 بالدنمارك وتحقيق مركز متميز.



جدير بالذكر ان الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه كرم منتخب مصر للشباب والناشئين لتحقيقهم بطولة افريقيا وتأهلهم الي كأس العالم 2019 .