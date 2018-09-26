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رياضة

الاتحاد السعودي يلتزم الصمت قبل الوحدة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
فضّل الجهازان الإداري والفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم ، التزام الصمت قبل مواجهة الوحدة اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وعدم الحديث إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي قبل اللقاء.

وذكرت صحف سعودية، أن بندر باصريح مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الذي أبدى رغبته في عدم عقد مؤتمر صحفي سيجري تعديلات على القائمة التي سيخوض بها لقاء الوحدة، إضافة إلى تغيير الخطة تشمل تغييرات في مراكز بعض اللاعبين، في ظل سعي الفريق إلى حصد نتيجة إيجابية ومغادرة مؤخرة الترتيب.

يذكر أن سعد الشهري الذي عين مشرفًا عامًّا على الفريق الأول، بدأ مهامه أمس، وحضر واجتمع مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.‏

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