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رياضة

كارتيرون: انتظروا مفاجأة مدوية فى تشكيل الأهلى أمام النجمة غدا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يكنّ كل احترام لفريق النجمة اللبناني، موضحًا أنه سافر إلى «بيروت» لتحقيق نتيجة إيجابية، والتأهّل من هناك.

ويلتقي الأهلي مع النجمة اللبناني في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، مساء غدٍ الخميس، على ملعب المدينة الرياضية، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والنجمة اللبناني، أن نتيجة مباراة الذهاب لم تكن سلبية، ولم تكن أسوأ نتيجة.

وأوضح أن الأهلي يخوض مباراة كل ثلاث أيام. وبالنسبة له، كل اللاعبين جاهزين، ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، مشيرا إلى أن هناك مفاجأة على الجميع انتظارها، غدًا، في المباراة بشأن خطة اللعب والتشكيل.

وذكر أن الفريق سيبذل قصارى جهده، مؤكدًا أن مباراة الذهاب شهدت العديد من الصعوبات، وأن الأهلي سافر من أجل التأهل، مؤكدا إن فريق النجمة يمتلك جهازًا فنيًا مُتميّزًا، وهو ما يزيد من صعوبة مباراة الغد.

وأضاف كارتيرون، أن الفريق اللبناني قدّم مباراة طيبة في مباراة الذهاب، ومن ثم تبقى مباراة الغد صعبة للغاية موضحا أن تركيز الفريق بالكامل في مباراة الغد. وإنه طالب اللاعبين بعدم التفكير في أي أمر آخر سوى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى الدور التالي.

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