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أخبار البلد

السفير البريطاني بالقاهرة: سعيد لعودتي الى مصر بيتي الثاني

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:10 م
السفير البريطاني
السفير البريطاني بالقاهرة
محمود نوفل
اعرب السفير البريطاني بالقاهرة جيفرى آدامز عن سعادته البالغة للوصول الي القاهرة لتولي مقاليد عمله كسفير للمملكة البريطانية في مصر خلفا لسابقة الفير جون كاسن الذي غادر البلاد في اواخر الشهر الماضي حيث قال " أنا سعيد للغاية لوصولي إلى القاهرة أم الدنيا والعودة إلى بيتي الثاني".

واضاف آدامز في تعريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا ". أنا دليل حي على المثل القائل "اللي يشرب من النيل لازم يرجع له". أنا مؤمن أن بريطانيا ومصر أفضل سويا، والعمل بشراكة، والتعلم من بعضنا البعض".

واوضح السفير البريطاني في القاهرة ان اهم اولوياته الان هو التعلم والاستماع الي المصريين داعيا الي التواصل معه بشكل مستمر حيث قال ". إن أولوياتي الآن: التعلم والاستماع. خلونا على اتصال."

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