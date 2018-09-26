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أخبار العالم

الكويت : نقل الباتريوت إجراء روتيني يخضع لتقدير القوات الأمريكية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:55 م
الباتريوت
الباتريوت
أ ش أ
قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، إن قيام القوات الأمريكية بسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ (الباتريوت) من الكويت ودول أخرى، إجراء داخلي روتيني يخضع لتقدير القوات الأمريكية، وبالتنسيق مع الجيش الكويتي.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي - في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على هذا الموضوع - إن ما سيتم سحبه، مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية، مؤكدة أن منظومة الباتريوت الكويتية، تؤمن بشكل مستقل، الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية للكويت.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد كشفت النقاب اليوم الأربعاء أن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" ستقوم بسحب أنظمة "باتريوت" الصاروخية المضادة للطائرات والصواريخ من دول بمنطقة الشرق الأوسط الشهر المقبل، بينها الكويت.

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