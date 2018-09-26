حملة لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة النظافة بأحياء المنطقة الجنوبية

قاد اللواء أحمد فؤاد نائب محافـظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ترافقه القيادات الأمنية والشرطية والمروريـة وشرطة المرافـق ومباحث المعادي حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات بشوارع الحي، أسفـرت عن غلق وتشميع وقطع التيار الكهـربائي عـن الكافتيريات والمحلات المخالفة والباعة الجائلين بعدة شوارع وميدان الاتحاد، بالإضافة إلى منطقة نيركو بشارع السوق التجاري وشارع الخمسين بزهـراء المعادي.. وتم مصادرة الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفيـن.



كما تفقد نائب المحافظ، اليوم "الأربعاء"، أحياء المقطم والمعادى وطره، حيث قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب معدات البناء من صاحب عقار مخالف قام بتحـويل البدروم إلى فرن بشارع كلية الطب بالهضبة الوسطى.



وشدد نـائـب المحـافظ على مسؤلي النظافة والمتابعة الميدانية برفع مخلفات الرتش بشارع الاستديو وتغريم متعهد المنطقة، ومراجعة أعمل النظافة أمام مجمع مدارس جابر ومدرسة البارون وأمام حديقة الأندلس وحول مسجد مستـورة ومنطقة القصر أمام الجامعة الحديثة وعند مدخل الأسمرات.



ووجه أيضا بمراجعة عقار مخالف بحى البساتين بشارع الجزائر، ورفع مخلفات الرتـش والتراكمات أمام مدرسة طه همام وشارع النصر وأسفل الكوبري الدائري وأمام شركة الكهـرباء ومخزن الكهـرباء بشارع الخمسين، فضلا عن المراجعة الشاملة لأعمال النظافة بجميع شـوارع حى طرة وساحة الترلات بطرة الأسمنت.

وفي سياق متصل، أزالت أجهزة حي دار السلام برئاسة اللواء جمال العربي وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة اليوم عقارين، الأول على مساحة 300م2 والثاني على مساحة 400م2 بالحي دار السلام، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتصدي لكافة المخالفات البنائية وإنفاذ القانون.

وأوضح اللواء العربي أن العقارين تم إنشاؤهما على أرض زراعية تبلغ مساحتها 700م2، وتم تقسيمها إلى قطعتين وإنشاء العقارين في وقت واحد بالتوازي مع الأدوار.. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإزالة بعد صدور القرار من المحافظ، حيث إن المخالف كان يعقد العزم على الارتفاع بالمخالفة إلى 14 دورا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل الأدوار المخالفة، حيث تم إصدار قرارات إيقاف أعمال ثم تبعها قرارات إزالة معتمدة من محافظ القاهرة.