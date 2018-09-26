محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات

عقد اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعا بمجلس الصحة الإقليمي للمحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، للوقوف على أهم المشاكل التي يواجهها القطاع الصحي بنطاق المحافظة والعمل على حلها وذلك بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين ، بحضور وكيل وزارة الصحة ، ومديري مستشفى شبين الكوم التعليمي ومستشفى الجامعة ونقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب التمريض والدكتور سعيد نائبا عن الدكتور ممدوح العربي مدير مستشفى العربي الخاص بأشمون .



واستعرض وكيل وزارة الصحة أهم إمكانيات المحافظة في القطاع الطبي وكافة المعوقات التي تواجه، مشيرا إلى أنه جار إنشاء مستشفى تخصصي لجراحات الأطفال بأشمون ومستشفي لعلاج الحروق والتجميل ببركة السبع مضيفا إلى أنه تم زيادة 20 سريرا بمستشفى زاوية الناعورة .



وخلال الاجتماع تناقش مديرو المستشفيات في أهم المشاكل التي تواجه القطاع الطبي والتي تمثلت في قلة الأسرة والعناصر البشرية من الأطباء والتمريض ، حيث أبدى مندوب مدير مستشفى العربي استعدادها لتدريب كافة العناصر البشرية من الأطباء والتمريض لسد العجز التي تعاني منه كافة المستشفيات تحت إشراف وزارة الصحة.



ومن جانبها أكدت وكيل وزارة التضامن علي التنسيق بين الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني لتقديم كافة المساعدات من الأجهزة الطبية والأسرة حسب احتياج كل مستشفى لسد العجز وتقديم خدمة طبية مميزة للمريض .



ووجة محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بعمل بروتوكول تعاون بين الجامعة والتعليم والصحة لتكوين فريق طائر للتعامل الفوري والسريع مع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى ضرورة وضع الحلول السليمة للتخلص من النفايات الطبية وتوحيد الجهود لعمل حملات إعلانية للتبرع بالدم في كل مراكز المحافظة، مشددًا على وضع أسس للتعاون بين كافة عناصر القطاع الطبي بالمنوفية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية للنهوض بكافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن .



كما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة برفع كفاءة أقسام الإستقبال والطوارئ بكافة المستشفيات وكذا الغلق الفوري والمباشر للأكاديميات التعليمية للتمريض الغير مرخصة .



وفي نهاية الإجتماع أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بأن المحافظة ستكون خالية تماما من فيروس سى في فبراير القادم ،مشيرًا إلي أن المستشفي العسكري بشبين الكوم والتي إفتتحها رئيس الجمهورية تعد نقلة نوعية في قطاع الصحة بالمحافظة باعتبارها أكبر صرح طبي بمنطقة الدلتا وهي علي إستعداد تام للتعاون مع جميع مستشفيات المحافظة .