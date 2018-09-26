جلال أمين.. حكاية مؤرخ وصف مصر وكشف ماذا حدث لشعبها وتصدى للتشهير بالعرب والمسلمين

يعد الدكتور جلال الدين أحمد أمين، أحد أهم المفكرين الاقتصاديين، وله العديد من المؤلفات الاقتصادية.. ومن أشهر كتبه كتاب "ماذا حدث للمصريين؟" الذي يشرح فيه التغير الاجتماعي والثقافي في حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995 أي خلال نصف قرن من الزمان ويعزي هذا التغير الملحوظ إلى ظاهرة الحراك الاجتماعي.



تخرج الدكتور جلال أمين في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955، وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن.



شغل منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس من 1965 إلى 1974 وعمل مستشارا اقتصاديا للصندوق الكويتي للتنمية من 1974 إلى 1978 وعمل أستاذا زائرا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا من 1978 إلى 1979 وأستاذا للاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة من 1979 وحتى وفاته.



ويستعرض صدى البلد، نبذه عن قليل من كثير قدمه الدكتور جلال أمين، في مؤلفاته:



"وصف مصر في نهاية القرن العشرين".. يقدم هذا الكتاب تصويرا بارعا لما آل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين، في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام، وفي العلاقات الاجتماعية، بما في ذلك العلاقة بين الطبقات، وبين الناس والحكومة.



"عولمة القهر.. الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد أحداث سبتمبر".. يتناول الكتاب ما أسفرت عنه أحداث سبتمبر من زيادة حدة القهر وعلى الأخص للعرب والمسلمين وينتهي بخاتمة بعنوان ماذا بعد عولمة القهر.



"عصر الجماهير الغفيرة" يتناول الكتاب جوانب من تطور المجتمع المصري خلال الخمسين سنة الأخيرة في مجالات: الصحافة، الاقتصاد، الثقافة، التليفزيون، السوبر ماركت والسياحة، الأزياء والحب، والعلاقة بين الدين والدنيا.



"عصر التشهير بالعرب والمسلمين".. تعرض العرب والمسلمين لما تعرضت له سائر الشعوب التي خضعت للاستعمار الغربي، من حملات ضارية من التشهير والتحقير، ولكن أضيف إلى ذلك، في الخمسين عامًا الماضية، حملات التشهير من جانب الصهيونية.



"خرافة التقدم والتأخر".. الكتاب يثير شكوكا كثيرة في صحة الاعتقاد بفكرة التقدم والتخلف، وفيما إذا كان من الجائز وصف دول أو أمم بأنها متقدمة، وأخرى بأنها متخلفة أو متأخرة.



" ماذا حدث للمصريين.. تطور المجتمع المصري في نصف قرن " 1945 إلى 1995".. أشهر كتاب للمفكر الكبير الدكتور جلال أمين يحلل فيه بطريقته السهلة العميقة ما حدث من تغيرات في حياة المصريين وطريقتهم خلال النصف قرن الماضي وذلك بأسلوب ساخر جذاب.



"مصر والمصريون في عهد مبارك " 1981 إلى 2008".. يحلل وينتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية لمصر والمصريين في عهد الرئيس المخلوع مبارك.



"ماذا علمتني الحياة: سيرة ذاتية" .



" كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية".. هذا الكتاب الهام يتتبع التغيرات العريضة التي طرأت على الفكر الاقتصادي في موضوع التنمية والتخلف عبر القرون الخمسة الماضية، أي منذ نشأة الفكر مستقلا عن غيره من فروع الدراسات الاجتماعية وحتى الآن.



" شخصيات لها تاريخ".. يتيح هذا الكتاب، الاقتراب الحميم من شخصيات شهيرة في التاريخ العربي والعالمي، عبر وجوهها المختلفة من أدبية وسياسية وفنية.



" فلسفة علم الاقتصاد" بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد".



" رحيق العمر" وهو سيرة ذاتية أخرى له بخلاف ماذا علمتني الحياة.



"مصر والمصريون في عهد مبارك".. تحليل للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على مصر في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.. صدر بعد تنحى الأخير في ثورة 25 يناير.