انضمام الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب لحزب الوفد

صرح الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام النوعية، بأنه وقع الدكتور إبرهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب إلي حزب الوفد، ورئيس مهرجان اتحاد الاذاعة والتليفزيون استمارة الانضمام لحزب الوفد، حيث قال ابو ذكري إن علاقتي بحزب الوفد تمتد لسنوات بعيدة مثل جميع الأسر المصرية التي جذورها مصرية وفدية، والجذور دائمًا في القلوب والوجدان لشعب مصر.





مؤكدًا أن الأهداف والمبادئ الوفدية يبني عليها الشعب المصري من أجل مصر والمصريين وحزب الوفد له تقديره واحترامه قديمًا وفي الوقت الحاضر وسيظل هكذا في المستقبل.. ويكفي أن "الوحدة الوطني" الوفد مؤسسها ومن ثوابته الوفدية، ويكفيه أيضًا أنه يساند ومكمل لجميع سياسات الدولة المصرية مشيرا إلى الدولة الوطنية التي تبني بعد 30 يونيو، لأننا نحتاج التكاتف والتفاعل للعمل العام بعيدا عن العنف والارهاب، مع أن الوفد لا يعرف الإقصاء أو التهميش.





وأشار أبو ذكري إلي أنه من خلال متابعته مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وهو من رجال القانون والسياسة والأدب والفن الافذاذ الذين نكن لهم كل تقدير واحترام، وجدت أن له رؤية سياسية تعمل من أجل حماية الدولة الوطنية والحفاظ علي حرية وشرف وكرامة المواطن، ويدير الحزب بإقتدار من أجل مصلحة مصر والوفد والشعب المصري.



