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أخبار العالم

الرئيس اليمني: إيران تدعم الإرهاب وتعرض الملاحة الدولية للخطر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:58 م
الرئيس اليمني عبد
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
حسام رضوان
قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مليشيات الحوثي جماعة دينية باعت ولاءها لإيران وتعمل وكيلا لها ولحزب الله اللبناني.

وأضاف أن إيران وحزب الله يقدمان الدعم المالي واللوجستي للحوثي الانقلابية، وأن طهران تعرض الملاحة الدولية للخطر وتدعم الإرهاب من خلال أذنابها في المنطقة، من حزب الله وتنظيمي القاعدة وداعش.

وأكد أن السلام في اليمن لن يتحقق سوى بتطبيق القرارات الدولية وانتهاج أساليب حازمة، مشيرا إلى أن تعنت الحوثيين خيب آمال اليمنيين في التوصل لحل سياسي للأزمة.

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