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تعليم

افتتاح الملتقى التشكيلي الأول لخريجي التربية الفنية بجامعة المنيا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
ايمن رياض
واصل الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفي عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جوالاتهما التفقدية لكليات الجامعة لمتابعة استعداداتهم لطلاب الجامعة الجدد والقدامي، وتفقد المدرجات وقاعات الدرس والمعامل، حيث جاءت زياراته خلال اليوم الرابع من الدراسة لكليات الهندسة والتربية الفنية والفنون الجميلة.

رافقه خلال الجولة الدكتور هاني العربي مستشار الأنشطة الطلابية، والعميد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة، ووليد عبد القوي مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

وخلال كلمته بكلية التربية الفنية، أشاد الدكتور "جلال" باستعدادات الكليات لاستقبال طلابها والتعاون الكبير بين إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات والمشاركة بين كليات التربية الفنية والتربية الرياضية في العروض الفنية والترويجية المقدمة للطلاب الجدد.

تضمنت الجولة التفقدية زيارة لكلية هندسة لمتابعة إستقبالها للطلاب الجدد خلال فعاليات اليوم الرابع من الدراسة، والتسهيلات المقدمة للطلاب لمعرفة كليتهم وأقسامها وخدماتها والتي قدمتها الكلية بشكل متميز، بتوفير لوحة إرشادية خاصة بالكلية تعرض مباني الكلية وكيفية الوصول لها، وعلامات أرضية مرورية للطلبة.

كما قدمت كلية التربية الفنية عروضًا إستعراضية بالتعاون مع كلية التربية الرياضية، الى جانب إفتتاح "الملتقى التشكيلي الأول لخريجي كلية التربية الفنية"، والذي تضمن لوحات فنية متنوعة ومشغولات يدوية لطلاب الكلية.

واختتمت الجولة بزيارة لكلية فنون جميلة لتهنئة الطلاب الجدد بالعام الدراسي الجديد، وتفقد لأعمال تصنيع المظلات والكراسى التي سيتم نشرها بالجامعة لخدمة الطلاب.

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