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فن

#عمرو_دياب يتصدر تويتر بعد صوره بالدراجة مع دينا الشربينى في الجونة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
مريم صليب
انتشرت صور للفنان عمرو دياب خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير للصور إنستجرام وهو يقود دراجة مستمعا بوقته في الجونة برفقة دينا الشربيني خلال إجازته الخاصة الذي قرر أنها ستكون بعيدة عن الجمهور و الشاشات والإعلام .

وتصدّر هاشتاج #عمرو دياب "تريند" على موقع "تويتر" بعدما تفاعل معه عدد كبير من الرواد، حيث احتل المركز الرابع في قائمة التريند على تويتر .

وعلق أحد الرواد " كل واحد حر و هو معملش جريمة " و آخر :" خصوصية الناس أصبحت مباحة و هو معملش حاجة غلط "، و علق أحدهم :" منتظرين الألبوم يا هضبة" .

يذكر أن الهضبة أعلن عن ألبومه الجديد "كل حياتي " و أشار إلى أنه لن يطرح الألبوم كاملا بل إنه سيطرح أغنية أغنية على فترات كنوع من أنواع التغيير .
#عمرو_دياب يتصدر تويتر بعد صوره بالدراجة مع دينا الشربينى في الجونة
#عمرو_دياب يتصدر تويتر بعد صوره بالدراجة مع دينا الشربينى في الجونة
#عمرو_دياب يتصدر تويتر بعد صوره بالدراجة مع دينا الشربينى في الجونة

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