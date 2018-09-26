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رياضة

لاعبو الزمالك يستعدون لخوض أول مران بالكويت استعدادا للقادسية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
ملك موسى
تجمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ قليل، بالفندق المخصص كمعسكر لهم بالكويت، بصحبة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، وذلك استعدادا للذهاب إلى ملعب نادي القادسية لخوض أول مران.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة القادسية الكويتي، بعد غدٍ، الجمعة، في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين بعضا من ساعات الراحة وطالبهم بالخلود للنوم قبل التوجه إلى ملعب القادسية لأداء أول مران.

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