ماي: إيران مصدر قلق للمجتمع الدولي منذ سنوات

قالت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية ، إن النظام الإيراني ظل لسنوات مصدر قلق للمجتمع الدولي.



وأضافت "ماى"، اليوم الأربعاء، خلال كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ما تفعله طهران من نشر للصواريخ الباليستية ودعمن حزب الله اللبناني وميليشا الحوثي في اليمن خرق للإجماع الدولي.



وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن على إيران أن تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي.



