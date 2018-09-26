داود عبدالسيد: لست ضد السينما التجارية

أقامت منصة الجونة السينمائية، فعالية مهرجان الجونة السينمائي المخصصة لصناع الأفلام وعناصر الصناعة بهدف تنمية وتطوير مشاريع الأفلام السينمائية الواعدة على المستوى المصري والعربي ومساعدتها على إيجاد الدعم الفني والمادي، باستضافة محاضرة رئيسية بعنوان "رحلة في مسيرتي: الماضي والحاضر والمستقبل" للمخرج الكبير وكاتب السيناريو داود عبدالسيد، بينما أدار النقاش المخرج المصري أمير رمسيس.



تعكس أفلام داوود عبد السيد محاولة عرض الواقع الوجودي للمصريين الكادحين، كما تسعى لإظهار واقعهم والتغيرات التي تحل به.



غطت المحاضرة العديد من جوانب حياة داود عبدالسيد ورحلته منذ البداية، وتأثره بالسينما الأوروبية والفرنسية خصوصا التي فتحت عيناه على أبعاد سينمائية جديدة بعيدا عن الأنماط السينمائية التجارية الرائجة المتمثلة في السينما الأمريكية، وهو ما دفعه لدراسة وخوض غمار عالم السينما، وقال عبد السيد إنه بدأ يفهم الفرق بين الأفلام ذات الطابع الفني والتجاري عندما كانت تجتاحه رغبة لمشاهدة فيلم أكثر من مرة دون ملل، بالمقارنة بالأفلام التجارية.



تطرق النقاش إلى الإنتاج السينمائي لداود عبد السيد وتجربته في كتابة السيناريو لكونه قد كتب سيناريو 9 من الأفلام التي أخرجها، فقال معلقا: "لم أعتقد يوما أني كاتب عبقري، ولكني لطالما أدركت أن لا أحد يستطيع أن يعكس الأحاسيس التي بداخلي تجاه موضوع معين أكثر مني. أنا لا أعتقد أن وصف موضوع أو إحساس ما لكاتب محترف سيعكس الصورة الكاملة لدى وضعه على الورق وبنفس درجة الشغف، ولذا فإني أفضل في كثير من الأحيان الكتابة بنفسي".



وأوضح عبد السيد أنه إذا وجد سيناريو جيد ومتوائم مع رؤيته، فإنه لا يتوانى عن إخراجه، وأنكر كون ذلك هو ما حدث مع فيلمه (أرض الأحلام) من بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقال عبد السيد: "عندما تقرر العمل مع العمالقة كفاتن حمامة، فيجب أن تعرف أن لذلك ثمن. لقد أرادت حمامة اختيار قصة معينة تتماشى مع عودتها الى السينما بعد غياب طويل، وعلى الرغم من ترشيحي لرواية هامة للكاتب يوسف إدريس، إلا أنها رفضت لاختلاف الرؤية عما تخيلته بالنسبة لهذا المشروع. لذا فقد قررنا التوصل الى حل وسط من خلال اختيار كاتب سيناريو شاب وموهوب للعمل على النص، وتوصلنا أخيرا إلى نسخة من السيناريو تتماشى مع رؤيتها ولا تتعارض مع رؤيتي الإخراجية".



وأكمل عبدالسيد قائلا إن العمل مع فاتن حمامة يعد أحد الإنجازات الهامة التي تستحق المخاطرة، وعلى الرغم من أن حمامة لم تعجب بالنتيجة النهائية للفيلم، إلا أنهما اختارا استمرار الاحترام المتبادل مع التوافق على عدم العمل سويا مرة أخرى، وهو ما تحقق لكون فيلم أرض الأحلام هو آخر فيلم لفاتن حمامة قبل وفاتها.



ولدى سؤاله عن سبب تعاونه بشكل كبير مع نجوم الصف الأول في أفلامه، قال عبدالسيد أنه لم يكن يوما ضد السينما التجارية أو ثقافة النجم في السينما: "غالبا ما يرجح المنتجين أسماء النجوم الكبار للمشاركة في الأفلام المثيرة للجدل لضمان عودة استثمارهم الأساسي على الأقل والذي يأتي من اسم النجم وشهرته. فبينما كانت الأفلام ذات ربحية جيدة بشكل عام، فهي أيضا طريقة جيدة لتفادي الخسارة. مشكلتي الوحيدة مع ثقافة النجم هي عندما يتدخل الممثل في رؤية ودور المخرج بناء على تأثيره".



كما أوضح عبدالسيد التغيرات التي طرأت على السينما منذ الثمتانينات وحتى اليوم، حيث كان التنجوم الكبار يمثلوت ثلاث أو أربع أفلام كل سنة وهو ما كان يتيح لهم أخذ عدد أكبر من المخاطرات في اختياراتهم، على عكس نجوم اليوم الذين يمثلون في فيلم واحد كبير كل عام وهو ما يجعلهم أكثر ترددا في أخذ قرار المشاركة في عمل مختلف.



كما تطرق عبدالسيد لمناقشة المعطيات المميزة لأفلامه خلال المناقشة، حيث عبر عن مدى الأهمية التي يعكسها الديكور والموسيقى في رسم الصورة الكاملة للرواية، وأحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في نجاح الفيلم. حيث لطالما بذل عبدالسيد قصارى جهده لتحقيق التناغم بين عناصر إنتاج الصورة. كما تحدث عن الإستعانة بالنصوص الأدبية في أفلامه وأعطى بعض الأمثلة من خلال فيلم الكيت كات والذي أستوحي من قصة طويلة تضم مئات الشخصيات بعنوان "مالك الحزين" وهو ما اضطره لاختصار الشخصيات والتركيز على العناصر الأهم في القصة. كما قال أن فيلم سارق الفرح مستوحى من قصة قصيرة تطلبت الكثير من العمل لبناء عوامل قصصية متكاملة لدى تحةيلها الى فيلم.



بدأ داود عبدالسيد مسيرته الفنية كمساعد مخرج لعدد من المخرجين الكبار مثل يوسف شاهين وكمال الشيخ مباشرة بعد تخرجه في المعهد العالي للسينما، حيث عمل على عدد من الأفلام الهامة مثل فيلم الأرض (1970) والحرافيش (1995) وهو ما ساعده ليكون قائد توجه "الواقعية الجديدة" في السينما المصرية، حيث تمكن من إخراج عدد من الأفلام الناجحة على المستويين الفني والجماهيري مثل فيلم أرض الأحلام (1999) الذي فاز بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بينما تعد أفلامه الكيت كات ورسائل البحر ضمن أهم الأفلام العربية. كما شغل عبدالسيد منصب عضو لجنة مهرجان السينما العليا والمجلس الأعلى للثقافة في مصر.



ويشار لداود عبدالسيد كونه أحد أهم رواد مدرسة الحداثة والواقعية الجديدة في السينما المصرية والتي ظهرت في السينما المصرية خلال ثمانينيات القرن الماضي، والتي جاءت لإحياء موجة الواقعية التي تملكت السينما المصرية في الستينات، بينما ظهرت أول موجة من الواقعية في الخمسينيات لتعكس أساليب حياة المصريين الكادحين، مع التركيز على شخصية المصري البسيط الذي غالبا ما يأتي من طبقة إجتماعية فقيرة وإظهاره في صورة بطولية. بينما تعكس الواقعية الحديثة ذلك أيضا مع استخدام عوامل السرعة والحركة والبعد عن الميلودراما.