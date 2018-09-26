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أخبار العالم

وزير خارجية الكويت: إيران مسئولة عن إمداد الميليشيات بالسلاح بالمنطقة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:01 م
وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي
شريف سيد
أكد وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الصباح، مسئولية إيران عن دعم الميليشيات في المنطقة العربية، الأمر الذي تؤكده تقارير مستقلة.

وقال "الصباح"، في كلمته أمام لجنة الامم المتحدة حول إيران إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدا لأمن الملاحة في البحر الأحمر باستخدام صواريخ إيرانية، داعيا إلى ضرورة إنضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت أن النظام الإيراني ظل لسنوات مصدر قلق للمجتمع الدولي.

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