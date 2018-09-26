السفير البريطاني: مصر أم الدنيا وبيتي الثاني

نشر السفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامز تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أعرب فيها عن سعادته بعودته إلى مصر، التي خدم كدبلوماسي في سفارة بلاده لديها من قبل.



وكتب آدامز في تغريدته: "أنا سعيد للغاية لوصولي إلى القاهرة أم الدنيا والعودة إلى بيتي الثاني. أنا دليل حي على المثل القائل "اللي يشرب من النيل لازم يرجع له". أنا مؤمن أن بريطانيا ومصر أفضل سويا، والعمل بشراكة، والتعلم من بعضنا البعض. إن أولوياتي الآن: التعلم والاستماع. خلونا على اتصال".



وكان السفير البريطاني السابق لدى مصر جون كاسن كتب في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "رحبوا معايا بالسفير الجديد لمصر السير جيفري آدامز. دبلوماسي رائع وبينه وبين مصر عِشرة قديمة".