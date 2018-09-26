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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة النجمة اللبناني

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في لبنان، منذ قليل على استاد المدينة الرياضية بالعاصمة، بيروت، كآخر مران قبل مواجهة النجمة اللبناني، المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

بدأ مران الأهلي بقراءة الفاتحة ، وأعقبه محاضرة فنية من الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية، تحت قيادة الهولندي مايكل ليندمان، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وحرص السفير المصري في لبنان، نزيه النجاري، على حضور المران. وقام محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة، باستقبال السفير وطاقم السفارة المصرية، وحرص الجميع على متابعة المران الرئيسي للأهلي.

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