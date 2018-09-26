اللواء أحمد إبراهيم يفتتح مبانٍ جديدة للجامعة في أسوان الجديدة.. فيديو وصور

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أهمية التعاون والتواصل المستمر بين المحافظة وجامعة أسوان بإعتبارها المنارة العلمية وبيت الخبرة بمختلف كوادرها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية والبحثية.



جاء ذلك أثناء الزيارة الميدانية للمحافظ داخل مبانى الجامعة التى تم إنشاؤها مؤخرًا بمدينة أسوان الجديدة رافقه خلالها الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.



وشملت الجولة افتتاح محافظ أسوان ورئيس الجامعة للمبنى الجديد على مساحة 3 آلاف م2 الذى يضم 3 كليات هى الحقوق والألسن والتجارة، كما تفقد المحافظ مبنى آخر تم تشغيله فعليًا يضم 4 كليات هى الأثار والطب ودار العلوم، إضافة إلى بعض أقسام كلية الآداب، كما تشمل هذه المبانى مجمع للمدرجات ومكاتب إدارية ودورات مياه عمومية ومعامل ومكتبات ومسرح مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية.



فيما استمع اللواء أحمد إبراهيم لشرح من الدكتور أحمد غلاب لخطة جامعة أسوان المستقبلية والتى تتضمن إنهاء مبنى ثالث خلال العام المالى يضم كليات السياحة والفنادق والتمريض، علاوة على بعض فصول كلية الطب وطب الأسنان ، بجانب مجمع للمدرجات وذلك لاستثمار ما تم تخصيصه للجامعة من أراضى بأسوان الجديدة بإجمالى 98 فدان كمرحلة أولى من إجمالى 600 فدان مخصصة للجامعة والتى تضم المبانى الجديدة وتنسيق الموقع العام والطرق والمسطحات الخضراء .



وعقب نهاية مروره الميدانى حضر اللواء أحمد إبراهيم إجتماع مجلس جامعة أسوان الذى تناول مناقشة وطرح العديد من الموضوعات والتى كان من إبرزها إنشاء معاهد تكنولوجية وإقامة منتدى الجامعة والذى يهدف إلى تناول كافة القضايا المتعلقة بالمجتمع الأسوانى لتحليلها وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لمعالجتها، بالإضافة إلى مراجعة بعض بروتوكولات التعاون بين الجامعة وغيرها من الجهات والمؤسسات التعليمية والخدمية سواءً كانت محلية أو دولية وذلك من أجل تفعيلها وإستغلالها فى دعم جهود التنمية بمختلف المجالات .



كما شملت الموضوعات أيضًا مناقشة مشاركة الجامعة فى عدد من المؤتمرات الدولية، إضافة إلى استعراض وبحث بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم العمل الإدارى والتنفيذى بالجامعة .