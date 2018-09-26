ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طريقة صحية لتحضير لحمة بالخضار..فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
البهى عمرو
قدمت كريس نصرانى، اخصائية التغذية العلاجية، خلال حلقتها من برنامج "صحتين"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، طريقة صحية لتحضير لحمة بالخضار.

وقالت" نصرانى" إن مقادير المطلوبة هى" نصف كيلو لحمة بقري وملعقة كبيرة زيت نباتى، وبصلة مقطعة شرائح، و كوب صلصة طماطم، و مرقة لحمة، كوب جزر مقطع مكعبات" .

ولمعرفة الطريقة خطوة بخطوة وبالتفصيل؛ شاهدي الفيديو التالي:

ترشيحاتنا

النجوم يعلن عن الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سامي

وزير الدفاع: مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع.. صور

اتحاد الكرة يتلقى خطابات من 3 أندية سعودية

نائب وزير التعليم يعلن 6 أخبار سارة للمعلمين

في ذكرى ثورة اليمن.. كواليس مطاردة أهالي تعز لـ صلاح منصور لقتله

كارتيرون: انتظروا مفاجأة مدوية فى تشكيل الأهلى أمام النجمة غدا

حقيقة تجاهل الجونة السينمائي للسقا ومحمد رمضان

أول تعليق خليجي على سحب أمريكا لأنظمة صاروخية من الشرق الأوسط

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

مستشار المفتي يكشف عن طريقة تجعلك تشاهد النبي في المنام.. فيديو

رئيس الوزراء يحاور تلاميذ مدرسة الشروق الابتدائية للغات بسوهاج .. صور

أمريكا تسحب أنظمة صواريخ من الشرق الأوسط.. والبنتاجون يكشف السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

تأجيل محاكمة مرسي و25 من الإخوان فى اقتحام الحدود لـ 10 أكتوبر .. صور

فيديو

استجابة للأهالي.. تطهير شارع مجمع المدارس ببشتيل.. فيديو
فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء
هروب الأطفال من المدرسة.. كيفية علاج هذه المشكلة نهائيا
الكهرباء: الطاقة النووية ستدخل تكنولوجيا جديدة لمصر .. فيديو
في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟