طريقة صحية لتحضير لحمة بالخضار..فيديو

قدمت كريس نصرانى، اخصائية التغذية العلاجية، خلال حلقتها من برنامج "صحتين"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، طريقة صحية لتحضير لحمة بالخضار.



وقالت" نصرانى" إن مقادير المطلوبة هى" نصف كيلو لحمة بقري وملعقة كبيرة زيت نباتى، وبصلة مقطعة شرائح، و كوب صلصة طماطم، و مرقة لحمة، كوب جزر مقطع مكعبات" .



ولمعرفة الطريقة خطوة بخطوة وبالتفصيل؛ شاهدي الفيديو التالي:

