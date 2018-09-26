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فن

عمرو دياب يقدم حفل خاص بالجونة غدا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:07 م
صدى البلد
محمد نبيـل
علم صدى البلد من مصادر خاصة أن النجم عمرو دياب من المنتظر أن يقيم حفل خاص بأحد أماكن السهر فى مدينة الجونة وذلك قبل يوم واحد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وسوف يقتصر الحضور على عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن.

كانت إدارة المهرجان كرمت المخرج داود عبد السيد والمنتجة درة بوشوشة بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعى عن مجمل أعمالهما، ضمن دورته الثانية والتى تقام فى الفترة من 20 وحتى 28 من شهر سبتمبر .

ويضم المهرجان 15 عمالا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و22 في "القصيرة" و12 وثائقيا، كما يشهد 3 برامج احتفالية خاصة ليوسف شاهين وفيلليني وبيرجمان.

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