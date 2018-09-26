تعرف على فوائد الفاكهة المجففة للحوامل..فيديو

قالت كريس نصرانى، اخصائية التغذية العلاجية، إن الفاكهة المجففة لها أهمية كبيرة للسيدات الحوامل وذلك لأنها تشعر السيدات بالشبع فى وقت الإحساس بالجوع بين الوجبات.



وأضافت كريس، خلال تقديمها برنامج "صحتين" المذاع على قناة "تن"، أن تلك الفاكهة ممتلئة بالألياف الغذائية والتى تشعر الجميع بالشبع، وتساعد ايضًا على تجنب الإمساك .



وأشار إلى أن الفاكهة المجففة تحتوي على الحديد، وتساعد فى توصيل الهواء أسرع للجنين.

