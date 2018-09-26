احتفالية لذوي الإعاقة واجتماع بثقافة القاهرة الكبرى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية الفنية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي تضمنت احتفالية لذوي الاعاقة واجتماع.





في إطار بداية العام الدراسي الجديد، عقد قسم التمكين الثقافي احتفالية بمدرسة النجاح للتربية الفكرية بالجيزة تضمنت فعاليات اليوم محاضرة للدكتور وليد نادى عن تعديل السلوك بحضور أهالي الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تناول خلالها كيفية تعديل سلوك أطفال هذه الفئة وما يحتاجون إليه من رعاية خاصة وشعور بالأمان، بجانب ورشة أشكال فنية باستخدام الفوم واسطوانات CD واختتم الحفل بعرض للتنورة.



