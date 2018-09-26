برلمانى يكشف تفاصيل إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة البنوك العاملة، تفعيلا لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ200 مليار جنيه.



وأضاف بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إنشاء البنك، أن يتم تجميع البنوك في بنك واحد، لتكون جهة التمويل المباشرة، وتعود إليه الفائدة، لتسهيل الإجراءات لتمويل المشروعات الصغيرة، من خلال إنشاء فروع بالمدن والقرى وكافة ربوع الجمهورية، موضحا إنه سيتم إنشاء شركتان لضمان مخاطر الائتمان، إحداهما بالقاهرة لخدمة محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، والآخرى بالإسكندرية لخدمة محافظات الدلتا.



تابع: "كما سيتم إنشاء شركة خاصة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات بالتعاون مع الجامعات، بمختلف القطاعات الاستثمارية "السياحة - النقل - العمل الحر"، حيث يحصل المتقدم للحصول على التمويل، على دراسة جدوى جاهزة الدراسة"، موضحا أنه سيحصل على التمويل دون ضمانات، حيث الضمانات الأساسي للمشورع هو المشروع ذاته ودراسة الجدوى.



وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية، إن هذه الفكرة بمثابة فرصة عمل حقيقية للشباب.

