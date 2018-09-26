ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى يكشف تفاصيل إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:10 م
محمد بدراوي رئيس
محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية
القسم السياسي
أكد النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة البنوك العاملة، تفعيلا لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ200 مليار جنيه.

وأضاف بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إنشاء البنك، أن يتم تجميع البنوك في بنك واحد، لتكون جهة التمويل المباشرة، وتعود إليه الفائدة، لتسهيل الإجراءات لتمويل المشروعات الصغيرة، من خلال إنشاء فروع بالمدن والقرى وكافة ربوع الجمهورية، موضحا إنه سيتم إنشاء شركتان لضمان مخاطر الائتمان، إحداهما بالقاهرة لخدمة محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، والآخرى بالإسكندرية لخدمة محافظات الدلتا.

تابع: "كما سيتم إنشاء شركة خاصة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات بالتعاون مع الجامعات، بمختلف القطاعات الاستثمارية "السياحة - النقل - العمل الحر"، حيث يحصل المتقدم للحصول على التمويل، على دراسة جدوى جاهزة الدراسة"، موضحا أنه سيحصل على التمويل دون ضمانات، حيث الضمانات الأساسي للمشورع هو المشروع ذاته ودراسة الجدوى.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية، إن هذه الفكرة بمثابة فرصة عمل حقيقية للشباب.

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء

الكويت: إنشاء 50 معهدا أزهريا في مصر.. وإعالة 1500 طالب وافد

مرة بكلمة خارجة وأخرى بزوجته.. أحمد الفيشاوي حريف سرقة اللقطة في الجونة

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

سيبتو اللي بيصور ومسكتوا في الولد.. حقيقة الطفل الباكي وسبب طلبه للنوم أثناء المدرسة

فيديوجراف| سر التشاؤم من الرقم 13

تعرف على الفيلم المصري النادر عن ثورة اليمن.. بطولة حسن يوسف

#عمرو_دياب يتصدر تويتر بعد صوره بالدراجة مع دينا الشربينى في الجونة

محمد صلاح يتسبب في إحراج الفيفا بعد فوزه بجائزة أجمل هدف

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

ليست طبيعة خلابة فحسب.. جزيرة أبو منقار.. نظام بيئي فريد لا يتواجد إلا في مصر

لهذا السبب قُتل مدير كهرباء وعدد من الموظفين في السعودية بطريقة بشعة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

تأجيل محاكمة مرسي و25 من الإخوان فى اقتحام الحدود لـ 10 أكتوبر .. صور

فيديو

استجابة للأهالي.. تطهير شارع مجمع المدارس ببشتيل.. فيديو
فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء
هروب الأطفال من المدرسة.. كيفية علاج هذه المشكلة نهائيا
الكهرباء: الطاقة النووية ستدخل تكنولوجيا جديدة لمصر .. فيديو
في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟