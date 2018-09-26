وزير الخارجية الروسى : الاتفاق النووي مع إيران به عيوب لكن يجب الحفاظ عليه

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتفاق النووي "تعتريه نقائص"، وذلك خلال مشاركته اليوم في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول إيران، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف لافروف "علينا الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران ساريا لتفادي تقويض الجهود الدولية"، لافتا إلى أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يشكل خطرا على نظام عدم انتشار النووي في العالم.



وشدد لافروف خلال الجلسة على ضرورة إيجاد صياغة واستراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب.



وأكد وزير الخارجية الروسي أن دمشق دمرت معظم أسلحتها الكيميائية منذ سنوات، مضيفًا "طلبنا أكثر من مرة استحداث آلية تحقق من الأسلحة البيولوجية لكن أمريكا أوقفتها".



وحذر لافروف من شن ضربات خارجية جديدة ضد سوريا تحت ذرائع مفتعلة.