وول ستريت جورنال: أمريكا تسحب أنظمة باتريوت من الشرق الأوسط الشهر المقبل

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية النقاب، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" ستقوم بسحب أنظمة "باتريوت" الصاروخية المضادة للطائرات والصواريخ من منطقة الشرق الأوسط الشهر المقبل.



وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن البنتاجون يستعد لسحب أربعة أنظمة من طراز "باتريوت" من الأردن والكويت والبحرين.



ورأت الصحيفة الأمريكية "أن هذه الخطوة من قبل واشنطن تشير إلى تحول في التركيز بعيدا عن الصراعات طويلة الأمد في الشرق الأوسط وأفغانستان".



ونوهت إلى أن الجيش الأمريكي من المرجح أن يصب تركيزه على التوترات القائمة مع كل من روسيا والصين، وفقا لما رجحه مسئولون عسكريون بارزون.