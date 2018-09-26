أسبوع ثقافي في القاهرة لأطفال شلاتين وأبو رماد وحلايب

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل أسبوع ثقافي بالقاهرة واستضافة مجموعة من أطفال "شلاتين، أبو رماد، حلايب" خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 6 أكتوبر لعام 2018، ويتضمن البرنامج في اليوم الأول 30 سبتمبر من الساعة العاشرة صباحًا زيارة ميدانية للأهرامات وأبو الهول تصاحبها ورشة حكي عن الحقبة الفرعونية "عصر بناة الأهرام"، إضافة لورشة فنون تشكيلية "رسم حر" من وحي المكان، بجانب إقامة ورشة تصنيع حُلي وأكسسوارات بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، كما تقام ورشة عمل مجلة عن المعالم السياحية الفرعونية بعنوان "أثار وأسرار" يعقبها عرض مسرحي بعنوان "الوردة الزرقاء" عن التسامح وقبول الأخر لفريق عرائس جاردن سيتي.



أما اليوم الثاني 1 أكتوبر تقام زيارة ميدانية ثقافية لمجمع الأديان وجامع عمرو ابن العاص، بجانب ورشة حكي عن الحقبة القبطية "عصر الشهداء" بالإضافة لورشة فنون تشكيلية بألوان الأويل باستيل من وحي الفن القبطي، بالإضافة لورشة عرائس للمخرج محمد عبد الفتاح.



كما تقام في اليوم الثالث 2 أكتوبر مجموعة من الفعاليات تشمل زيارة ميدانية إلى نادي السادس من أكتوبر الرياضي، بجانب ورشة حكي مع الكاتب فؤاد مرسي، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية "طباعة إستنسيل"، بجانب إقامة ورشة مسرح عرائس للمخرج محمد عبد الفتاح.



وتقام اليوم الرابع 3 أكتوبر مجموعة من الفعاليات تتضمن زيارة ميدانية ثقافية للمتحف الإسلامي ومتحف دار الوثائق، بالإضافة لورشة حكي من الحقبة الأسلامية، وورشة أخرى تشكيلية "رسم بالقهوة" عن الحقبة الإسلامية، وفي المساء يتم عرض مسرحية "مملكة القرود" لفريق قصر جاردن سيتي للعرائس.



أما اليوم الخامس 4 أكتوبر فتقام زيارة ميدانية ثقافية لبانوراما 6 أكتوبر، بجانب ورشة فنون تشكيلية "عمل جدارية 15 متر" عن إنتصار أكتوبر.



وفي المساء تقام ورشة مسرح عرائس للمخرج محمد عبد الفتاح، وفي اليوم السادس 5 أكتوبر تقام زيارة ميدانية ثقافية للقلعة وزيارة لمسجد محمد على باشا، بالإضافة لورشة حكي عن حقبة تاريخ مصر الحديث، وورشة فنون تشكيلية تشمل رسم بألوان الماء عن الحقب التاريخية، وفي المساء تقام ورشة لتصنيع حلي وأكسسوارات بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.



يعقبها ورشة مسرح عرائس للمخرج محمد عبد الفتاح، وفي اليوم السابع 6 أكتوبر يقام ختام الأسبوع الثقافي بالمركز الثقافي بالجيزة ويتضمن افتتاح معرض نتاج الورش خلال فترة الأسبوع الثقافي موثق بعرض داتنا شو عن أعمالهم، يعقب ذلك وبقاعة المسرح بالمركز يتم عرض فيلم تسجيلي للأطفال عن تجربتهم خلال مشاركتهم في الأسبوع الثقافي، يعقبه عرض مسرحية العرائس نتاج الورشة بعنوان "الرحلة السعيدة" بالإضافة لعرض فني لفريق طامية يقدم مجموعة من الأناشيد الوطنية احتفالًا بانتصارات أكتوبر، ثم يتم توزيع شهادات تقدير وهدايا رمزية للأطفال والمشرفين المشاركين في الأسبوع الثقافي.