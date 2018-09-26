ترامب يفجر مفاجأة بشأن القضية الفلسطينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ توليه المنصب، أنه يؤيد حل الدولتين باعتباره الحل الأمثل لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك خلال لقائه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني.



وبحسب ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، قال ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن وجود دولتين إحداهما للفلسطينيين والأخرى للإسرائيليين، هو الحل الأفضل.



وأضاف أنه سيدعم ما سيتفق عليه الطرفان، بما في ذلك ربما حل الدولة الواحدة، "ربما نرى الأراضي الفلسطينية جزءا من إسرائيل".



وأكد خلال استعداده لالتقاط صورة مع نتنياهو "يعجبني حل الدولتين، هذا ما أعتقد أنه يعمل بشكل أفضل، هذاهو شعوري، الآن ربما يكون لديك شعور مختلف، لا أعتقد ذلك، لكني أعتقد أن حل الدولتين سيعمل على أفضل وجه".



وتابع أن خطته التي أعدها للسلام، كان من المقرر أن تصدر ولكنها لم تظهر بعد، لكن يمكن تقديمها خلال الشهرين أو الـ4 أشهر المقبلة.



وأشارت الوكالة إلى أن الفلسطينيين انتقدوا ترامب بشدة بسبب لسلسلة من الخطوات التي يقولون إنها تظهر تحيزا واضحا تجاه إسرائيل، والتي امن أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.



وقال ترامب لنتنياهو اليوم أيضا إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل "نحن معكم، نحن مع إسرائيل 100 في المئة، ما من أحد يقدم دعما لإسرائيل مثلكم ونحن نقدر ذلك".