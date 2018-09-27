يعني إيه كلمة وطن بثقافة الدقهلية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الدقهلية؛ فنظم نادى أدب السنبلاوين أمسية بعنوان "نماذج قصصية وشعرية"، تناولت الأمسية القصة القصيرة وكيفية كتابتها، وقام بتوضيحها أعضاء نادى أدب السنبلاوين منهم الشعراء على حليمة، دكتور سليمان عوض، محمد أبو المعاطى، محمد فتحى، والأديب عبد العليم البرى، والأديب عبد الفضيل السروى، تناولت الجلسة قصة رجل من مصر ودروس نقدية، واستمع الحضور للموهبة رأفه عبد العزيز، وقصيدة لا ترحل وقصيدة للشاعر محمد فتحى بعنوان رسالة فاضية، وقصيدة محمد أبو المعاطى بعنوان أنا مش بخاف.





وعقدت مكتبة كفر بهيدة حوار مفتوح مع الطلبة للتعبير عن أنفسهم في بداية العام الدراسي، وقد قام المحاور باستخدام بعض وسائل التوضيح من الصور الموجودة بكتب الأطفال بالمكتبة مع السماح للأطفال باستخدام الورقة والقلم؛ لتوضيح وجهة نظرهم وتسجيل خواطرهم.





ونفذت مكتبة أتميدة محاضرة بعنوان "الشباب ودوره فى بناء المجتمع" بمقر مركز شباب أتميدة للمحاضر د. سعيد العطار، وتناول فيها أهمية الشباب فى بناء المجتمع، وأنهم جيل المستقبل والعمود الفقرى للمجتمع وهم حماة الوطن، ثم تناول دور المجتمع واﻷسرة لتنشئة أجيال عندها انتماء للوطن والحفاظ عليه.





أما مكتبة دماص الثقافية ناقشت كتاب "علم الإنسان" تأليف فوزية أيوب، وقد قام بمناقشة الكتاب رجب علي محمد، وتحدث فيها عن علم الإنسان الثقافي وعن خصائص الثقافة وعناصرها فى عدة اتجاهات مثل المدرسة الوظيفية، المدرسة التطورية ومدارس الانتشار الثقافي وتحدث عن علم الإنسان الاجتماعي والنظام الاقتصادي بمراحله المختلفة.





وعقد قصر ثقافة منية النصر بالتعاون مع مدرسة محمود حسنين الابتدائية بالدراكسة محاضرة بعنوان "يعني إيه كلمة وطن" حاضرها محمد وصفى تحدث عن المعنى الحقيقي لحب الوطن وشرح مقومات الوطن، وأهمية احترام التعدد الاجتماعي والثقافي داخله، وأثر ذلك على تقدم المجتمع، وتحسين أحواله الاقتصادية والاجتماعية.





كما نظم قصر ثقافة الطفل بالمنصورة بالتعاون مع مدرسة السيدة خديجة الإعدادية ورشة رسم على الزجاج بإشراف الفنانة رنا بلال.