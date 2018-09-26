ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعى"انستجرام"، بصورة جديدة لها.



تألقت ميريهان بإطلالة سوارية أنيقة ، حيث ظهرت بفستان أسود طويل ذى أكمام طويلة من تصميم المصمم أحمد عبد الله، وتميز الفستان بأنه كشف عن قوامها الرشيق، ونسقت معه كلاتش أسود متوسط الحجم.



فيما بدت بتسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف alfredmakram، وأختارت مكياجا هادئا أرتكز على تحديد العيون والألوان الهادئة التى أبرزت جمال ملاحها، كما أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الأنيقة و الفخامة التى حملت توقيع caratijewels.