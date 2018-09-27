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ديني

حكم قراءة القرآن أثناء خطبة الجمعة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يفضل ألا ينشغل المرء بسماع الخطبة، ولا ينصرف عنها لقراءة القرآن أو الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأجاب وسام عن سؤال «ما حكم لو دخلت الجامع وقرأت القرآن وأثناء القراءة أكملت قراءة السورة التى أقرأها فهل هذا حرام؟»، مؤكدا أنه بمجرد أن يصعد الإمام على المنبر فعليك أن تقطع تلاوة القرآن الكريم وتستمع إلى الخطبة.

وأضاف أنه من الأفضل أن نستمع إلى خطبة الجمعة ولا ننشغل بأى شيء آخر.

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