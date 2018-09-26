منى زكي بإطلالة جديدة ومختلفة فى سادس أيام مهرجان الجونة.. صور

تواصل النجمة منى زكي تألقها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، فمنذ حفل افتتاح المهرجان نجحت منى زكي في خطف أنظار الجميع لها بأناقتها وفساتينها المميزة.



وقررت منى زكي التنويع في إطلالتها المختلفة، بحيث لا تعتمد على الفساتين فقد، وبدأت في الظهور باستايلات مختلفة، وتألقت مرتين بـالجامبسوت الذي منحها إطلالة أنيقة وبسيطة.



وفي ليلة أمس ظهرت منى زكي بإطلالة جديدة من TIYIحيث ارتدت جامبسوت باللون الأسود، بكم واحد والآخر بحمالة، وكان مختلفًا تمامًا عن الجامبسوت الذي ظهرت به منذ يوم وكان بالأسود أيضًا.