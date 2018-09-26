ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

منى زكي بإطلالة جديدة ومختلفة فى سادس أيام مهرجان الجونة.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:32 م
منى زكي
منى زكي
رشا عوني
تواصل النجمة منى زكي تألقها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، فمنذ حفل افتتاح المهرجان نجحت منى زكي في خطف أنظار الجميع لها بأناقتها وفساتينها المميزة.

وقررت منى زكي التنويع في إطلالتها المختلفة، بحيث لا تعتمد على الفساتين فقد، وبدأت في الظهور باستايلات مختلفة، وتألقت مرتين بـالجامبسوت الذي منحها إطلالة أنيقة وبسيطة.

وفي ليلة أمس ظهرت منى زكي بإطلالة جديدة من TIYIحيث ارتدت جامبسوت باللون الأسود، بكم واحد والآخر بحمالة، وكان مختلفًا تمامًا عن الجامبسوت الذي ظهرت به منذ يوم وكان بالأسود أيضًا.
منى زكي بإطلالة جديدة ومختلفة فى سادس أيام مهرجان الجونة.. صور
منى زكي بإطلالة جديدة ومختلفة فى سادس أيام مهرجان الجونة.. صور
منى زكي بإطلالة جديدة ومختلفة فى سادس أيام مهرجان الجونة.. صور

ترشيحاتنا

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

نتنياهو: ترامب ضَمِن حرية إسرائيل في شن عمليات داخل سوريا

رئيس الوزراء يحاور تلاميذ مدرسة الشروق الابتدائية للغات بسوهاج .. صور

تعيين رئيس وزراء إسرائيلي سابق في شركة لإنتاج المخدرات

أجيري يحضر مباراة ليفربول وتشيلسي بسبب محمد صلاح

تعرف على الفيلم المصري النادر عن ثورة اليمن.. بطولة حسن يوسف

مريهان حسين في إطلالة جديدة..صور

الكاف يستقر على سحب الأمم الأفريقية ٢٠١٩ من الكاميرون

نائب وزير التعليم يعلن 6 أخبار سارة للمعلمين

حزب المعارضة البريطاني: سنعترف رسميا بدولة فلسطين

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام تشيلسي بكأس الرابطة الانجليزية الليلة

وزير الدفاع: مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

فيديو

شاهد.. برومو فيلم كفرناحوم للمخرجة نادين لبكي
شاهد .. تصريحات الرئيس البرتغالي عن لقاءه بالسيسي
الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن.. فيديو
الرئيس السيسي يلتقي نظيره البرتغالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟