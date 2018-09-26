فتحي مبروك وهشام يكن أول الحضور فى عزاء عادل هيكل بـ عمر مكرم.. صور

بدأ عزاء الراحل عادل هيكل حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، ويتلقى العزاء عدد من الاسرة والاصدقاء وكان اول الحضور، الكابتن فتحي مبروك، وهشام يكن، وشريف فؤاد المتحدث باسم النادى الأهلى.



كان الكابتن عادل هيكل، قد وافته المنية الاحد الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.



ولعب هيكل للقلعة الحمراء منذ عام 1974 في صفوف الناشئين، قبل أن يتألق مع الفريق الأول للأهلي والمنتخب الوطني لسنوات طويلة، وحصد الكثير من البطولات الدولية قبل أن يعتزل عام 1969 بعد إصابته بخلع في الكتف الأيمن.