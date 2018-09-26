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رياضة

اتحاد الكرة: ليس من اختصاصنا تحديد بديل الأهلي في السوبر المصري السعودي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:00 م
الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي
محمد رشاد
أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على أن مجلس الجبلاية ليس ملزما لتحديد بديل الأهلي في السوبر المصري السعودي، فالأمر يعود لأمور تسويقية خاصة بمنظمي المباراة.

وقال سويلم في تصريحات لراديو "أون سبورت" :"هناك تواصل تم مع الإسماعيلي والمصري بشأن إمكانية مشاركتهما في السوبر المصري السعودي، الأمور مجمدة فيما يخص تلك المباراة والصورة النهائية لم تضح".

وواصل "الأهلي يعاني من ضغط مباريات شديد، ولجنة المسابقات تعاني من أجل إيجاد أيام لمؤجلات الأهلي بسبب مشاركاته الإفريقية والعربية خاصة بعدما تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال".

وتابع "اعتذار الأهلي عن المباراة لن يكون بسبب أمور شخصية، ولكن بسبب أجندة المباريات، وفي النهاية تلك بطولة ودية وليست رسمية، ونأمل أن تقام من أجل إحياء المباريات بين مصر والسعودية".

واختتم "اتحاد الكرة ليس ملزما لتحديد بديل الأهلي، الأمر يكون بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن في النهاية هناك أمور تسويقية تحكم تلك المباريات".

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