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سعيد: قرار ترامب بخصوص القدس وضع العرب في موقف لا يمكن القبول به

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب السياسي، إن الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل؛ وضعت العرب في موقف لا يمكن القبول به.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية صدى البلد، أن ترامب أعطى إسرائيل 3 أشهر لتقديم تنازلات، قبل صفقة القرن، وكشف أن ترامب يسعى لتنازل إسرائيلي حتى يستطيع من خلاله القادة العرب خلق فرصة لعمل مفاوضات جديدة، ومن الممكن أن يكون الجزء الشرقي عاصمة للدولة الفلسطينية.

وتابع: خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة أكبر لحظة درامية فى اجتماعات الأمم المتحدة بعد إعلانه انتهاء العولمة حيث هاجم المحكمة الجنائية الدولية وكافة أشكال العولمة التى يراها تضر بالولايات المتحدة.

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