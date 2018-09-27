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محافظات

محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة الطرق وتوفير الخدمات الجماهيرية ..شاهد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:17 ص
اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم يوجه خلال زيارته لمدينة أسوان الجديدة
شاذلى عبد الفتاح
فى أول زيارة ميدانية له لمدينة أسوان الجديدة أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته بالإسراع فى رفع كفاءة الطريق المؤدى إلى المدينة بداية من كوبرى أسوان الملجم وحتى طريق أسوان - القاهرة الصحراوى الغربى وذلك فى الاتجاهين من خلال تقنين تحصيل رسوم على سيارات النقل الثقيل وخاصة المحملة بالخامات المحجرية والتى تصل إلى 150 طنًا للسيارة الواحدة، بجانب قيام الشركة المنفذة لعملية الرصف التى تمت بالطريق منذ شهرين لصيانة المسافات التى أضيرت بسبب مرور النقل الثقيل.

وافق المحافظ فى جولته الميدانية اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، علاوة على المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة والذى شرح مكونات المدينة التى تقع على مساحة 4 ألاف فدان كمرحلة أولى باستثمارات وصلت إلى 1.1 مليار جنيه لتستوعب نحو 70 ألف نسمة ، موضحًا بأنه تم إنشاء 4020 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعى على المنتفعين ، كما تضم 280 وحدة سكنية كإسكان اقتصادى تم الانتهاء منهم وتسليمها أيضًا، فيما توجد 1664 قطعة أرض ، فضلًا عن تخصيص 322 فدانًا للمستمرين.

وتابع أحمد رشاد أنه تم فى نفس الوقت تنفيذ عدد كبير من المبانى الخدمية التعليمية والاجتماعية والصحية والرياضية والأمنية، وجارى تنفيذ 17 مبنى خدميًا آخر، كما أنه جارٍ إنشاء مبانٍ لجامعة أسوان، وأيضًا جارٍ إعادة تخطيط لشريط نهر النيل بطول 6 كم لإنشاء ممشى سياحى به.

وخلال جولته الميدانية طالب اللواء أحمد إبراهيم بتوفير كافة الخدمات الجماهيرية من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية وخاصة رغيف العيش وأسطوانات البوتاجاز بجانب تكثيف التواجد الأمنى وضمان انتظام أداء المرافق العامة ولا سيما سيارات السيرفيس من أجل توفير كافة مزايا الجذب السكانى والتوسع العمرانى المنشود لمدينة أسوان الجديدة.

لافتًا إلى أهمية دعم الوحدة الصحية بأسوان الجديدة بالمعدات الطبية والأدوية والأمصال ، بالإضافة إلى ما تقوم به الوحدة العلاجية التابعة لجامعة أسوان .

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