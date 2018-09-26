بدور فواز بفستان السندريلا بمسابقة ميس إيجيبت

ظهرت المتسابقة بدور فواز، خلال مشاركتها بحفل ميس ايجبت، فستان من السيتنات والمنقط بنقط سوداء، واختارت ان ترتدى قفاز باللون الأسود وهو ما جعلها تبدو بصورة مميزة للغاية، ونالت به إعجاب الكثير من المتواجدين بالحفل.



جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية.