علي السيد: كلمة الرئيس السيسي بالأمم المتحدة تسعى لتعميق السلام

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن كلمة الرئيس السيسي تعد الأهم بالأمم المتحدة، لأنه يحاول إعادتها لمبادئها الأساسية، مؤكدا أن الأمم المتحدة قد فشلت في حل الكثير من النزاعات الدولية، والسعي للوصول الدبلوماسية متعددة الأطراف.



وأوضح السيد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى على برنامج "صالة التحرير" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن الرئيس السيسي قد تحدث عنه تعميق مفهوم السلام، على خلاف ما أعلن عنه ترامب بتعميق النزاع.



وأشار الكاتب الصحفي، إلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتفكيك الأمم المتحدة، منذ توليه مهامه الرئاسية، كما يسعى جاهدا لتفكيك المنظمات.