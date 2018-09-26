برلماني : المنافذ المباشرة لبيع السلع تخفض أسعار السلع بنسبة 50 %

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان باقتراح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بمنافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع ، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيحد من جشع التجار فى الأسواق ، وسيمنع مشكلة تسلسل الحلقات فى بيع السلع من خلال توفير هذه السلع للمواطن عن طريق مكان واحد فقط.



وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح سيحد من غلاء الأسعار ويسيطر على الانفلات فى الأسواق ، مؤكدا انه سيجعل الخضروات والفاكهة تخرج من المزرعة إلى المستهلك بسعر مخفض يصل إلى 50 % عما تباع فى الأسواق ، مما يقلل من اسعارها.



وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن وجود منافذ مباشرة لعرض السلع على مستوى الجمهورية سيساهم فى توفير هذه السلع للمواطنين بسعر المصنع.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد أمس الثلاثاء، لقاءً برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ومحمود الشريف، وكيل مجلس النواب.



وطرح نواب البرلمان عددا من الملفات أبرزها الاهتمام الشديد بملف مواجهة غلاء الأسعار، وأوضاع الطبقة الوسطى، والتركيز على التوسع في المشروعات القومية المهمة، لاسيما في قطاع التجارة والصناعة، لدعم الاقتصاد ومواجهة البطالة، والإصلاح الإداري، مع التصدي للزيادة السكانية وكذا استكمال برامج محو الأمية، وأيضا ضرورة عودة النادى السياسى من جديد ومواجهة النمو العشوائى واقتراح بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بمنافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع.

