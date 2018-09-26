أردوغان: الجماعات المتطرفة بدأت الانسحاب من إدلب

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الجماعات المتطرفة" بدأت الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.



وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا في 17 من الشهر الجاري على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، على خطوط التماس بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة على الحدود الإدارية بين إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.



وينص الاتفاق على أن تسيطر وحدات من الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية على المنطقة منزوعة السلاح.



وتسيطر هيئة "تحرير الشام" على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما تتواجد فصائل إسلامية ينضوي معظمها في إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق. وتنتشر قوات الجيش السوري في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب.