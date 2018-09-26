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أخبار البلد

رئيس الوزراء يستمع لشرح عن أعمال تطوير الكورنيش الغربي لمدينة سوهاج

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:45 م
صدى البلد
محمود مطاوع
في ختام جولته اليوم بمحافظة سوهاج، استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مروره على الكورنيش الغربي لمدينة سوهاج،لشرح من المحافظ عن سير أعمال التطوير والتوسعة للكورنيش بطول 1200 متر، من مدخل كوبري أخميم،وحتى نفق الشهيد نبيل فراج بحي غرب.

وقال المحافظ: هذا المشروع الحضاري بمدينة سوهاج، لا يقتصر على توسعة الكورنيش فقط، بل يوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، من خلال إنشاء 210 محلات تجارية، سيتم طرحها من خلال مناقصة علنية لشباب المحافظة، ما يمثل مصدر دخل مهما للمحافظة ويساهم في تمويل مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها،ومن المقرر الانتهاء من المشروع في مايو 2019.

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